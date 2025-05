Mit Berufsausbildung ins Studium

Endspurt in der aktuellen Online-Bewerbung zum Aufstiegsstipendium: Bis zum 9. Juni ist die Registrierung über ein Webformular möglich. Die Bundesförderung unterstützt engagierte Fachkräfte mit Praxiserfahrung auf dem Weg zu einem ersten Hochschulabschluss - in Vollzeit oder berufsbegleitend. Bei der Bewerbung zählen die Leistungen in Ausbildung und Beruf, der Schulabschluss und Schulnoten spielen keine Rolle.Aktuell gibt es im Förderprogramm über 4.500 Stipendiatinnen und Stipendiaten an rund 300 Hochschulen in Deutschland. Wer die Bewerbungsvoraussetzungen erfüllt, hat gute Chancen, ein Aufstiegsstipendium zu erhalten. Es gibt für die Bewerbung drei wichtige Kriterien: Erstens eine abgeschlossene Berufsausbildung, zweitens Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren und drittens ein Beleg für eine besondere berufliche Leistungsfähigkeit. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, unter anderem eine besonders gute Gesamtnote beim Ausbildungsabschluss oder beim Abschluss einer Aufstiegsfortbildung, darunter Meister/-in, Fachwirt/-in oder Fachpfleger/-in.Das Aufstiegsstipendium hat unter den Studienförderungen einige Besonderheiten: Auch wer schon langjährig im Beruf steht und über 30 ist, kann sich bewerben. Die Förderung ist eine Pauschale und unabhängig vom Einkommen. Die Bewerbung ist bereits vor Beginn eines Studiums möglich, das gibt Planungssicherheit. Wer bereits studiert, kann sich bis zum Ende des zweiten Semesters bewerben.Mehr Informationen und den Link zur Online-Bewerbung gibt es auf den Seiten der SBB - Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung: https://www.sbb-stipendien.de/...