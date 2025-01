Gesundheitsfachberufe: Stipendium für Weiterbildungen

Ausbildung in einem Gesundheitsberuf hervorragend abgeschlossen und noch Lust auf mehr? Das Bundesprogramm Weiterbildungsstipendium richtet sich an besonders engagierte und motivierte Berufseinsteiger. Aktuell sind allein in den Fachberufen im Gesundheitswesen über 1.800 Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Förderung.



Das Stipendium richtet sich an junge berufliche Talente mit einer Ausbildung in einem der bundesgesetzlich geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen. Dazu gehören unter anderem die Pflegeberufe, therapeutische Berufe, Notfallsanitäter/in und medizinisch-technische Berufe (z. B. MTA, PTA).



Bewerben kann sich, wer die Ausbildung mit einem besonders guten Ergebnis abgeschlossen hat. Eine weitere Möglichkeit ist ein begründeter Vorschlag des Arbeitgebers oder der Fachschule. Bewerbungsschluss in der aktuellen Auswahlrunde ist der 15. Februar 2025.



Die Stipendiatinnen und Stipendiaten können über einen Zeitraum von maximal drei Jahren bis zu 9.135 Euro zur Finanzierung von anspruchsvollen Weiterbildungen nach eigener Wahl abrufen. Das können Fachweiterbildungen sein, etwa Manuelle Therapie, Intensivpflege, Wundmanagement oder Palliativpflege, aber auch fachübergreifende Fortbildungen wie ein Intensiv-Sprachkurs oder eine Software-Schulung.



In den Gesundheitsfachberufen wählt die SBB - Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus und begleitet sie während der Förderzeit. Berufliche Talente aus anderen Berufen können sich um ein Weiterbildungsstipendium bei den teilnehmenden Kammern bewerben, die eigene Auswahlverfahren durchführen.



Für die Aufnahme in das Programm gilt ein Höchstalter von 24 Jahren. Ausnahme bei den Gesundheitsfachberufen: Die Zeit der fachschulischen Ausbildung wird angerechnet (maximal 2 Jahre), ebenso Freiwilligendienste oder Elternzeit. Die Aufnahme kann dadurch bis zu drei Jahre später erfolgen.



Mehr Informationen: sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium





(lifePR) (