Sunbraincar Wallbox - Solarenergie und E-Mobilität intelligent verbunden

Ein wesentlicher Baustein der Zukunft der Energieversorgung ist die Photovoltaik. Sowohl in der nationalen als auch in der individuellen Stromversorgung setzt die Bundesregierung verstärkt auf Solarstrom. Mit einem aktuellen Gesetzesentwurf sollen Bauherren ab 2023 verpflichtet werden, Neubauten grundsätzlich mit Solardächern auszustatten. Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg bereits für 2022 die Solarpflicht auf Landesebene beschlossen. Weitere Länder wie Berlin, Hamburg und Bremen sind der Bundesentscheidung ebenfalls voraus und haben die Einführung bis spätestens 2023 beschlossen. Schon heute erreicht der Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland rund 20 Prozent. Aktuell dienen der Stromgewinnung aus Sonnenenergie in Deutschland rund 2 Mio. Photovoltaik-Anlagen, die vor allen Dingen in Süddeutschland auch auf privaten Hausdächern zum Einsatz kommen.



Nicht zuletzt durch die staatliche Förderung hat das Thema Photovoltaik für Hausbesitzer in den letzten Jahren zunehmend an Attraktivität gewonnen. Den individuellen Energieverbrauch zu decken und sich dabei langfristig unabhängig von Preissteigerungen zu machen, motiviert immer mehr Immobilienbesitzer und Bauherren, Photovoltaik in ihre Planung einzubeziehen.



Mit ausgezeichneten innovativen Leistungen unterstützt die STIEHLE Bad Energie Heizung GmbH & Co. KG seit mehr als 30 Jahren Haushalte bei Planung und Umsetzung einer individuellen Versorgungsstrategie. Dabei gewinnt das Thema E-Mobilität zunehmend an Bedeutung. Mit der Sunbraincar Wallbox bindet STIEHLE die Stromversorgung von Elektrofahrzeugen intelligent in das Konzept der netzstromunabhängigen Energieversorgung ein und schafft damit eine smarte Grundlage für die effiziente Nutzung neuer Fahrzeugtechnologien.



In Kombination mit einer Sunbrain Photovoltaikanlage bietet die Sunbraincar Wallbox die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug vollständig mit selbsterzeugtem Solarstrom zu laden. Als Baukastensystem kombiniert STIEHLE mit Sunbrain das Fahrzeuglademanagement mit der individuellen Brauchwassererzeugung und der Bereitstellung von Heizungs- und Haushaltsstrom über eine lokale Photovoltaikanlage. Der Sunbrain Energiemanager – wie die Sunbraincar Wallbox eine Eigenentwicklung des Spezialisten für Produktinnovationen im Bereich Naturenergie – steuert dabei die intelligente Verteilung des aktuell vorhandenen Solarstroms. Wird ausreichend Strom für die vorrangigen Haushaltsfunktionen produziert, wird ein über die Sunbraincar Wallbox angeschlossenes Fahrzeug zu 100 Prozent aus eigenem Solarstrom geladen. Reicht der Strom nicht aus, setzt der Energiemanager den Ladevorgang aus, bis erneut ausreichend Energie vorhanden ist. Auf diese Weise ist eine vollständig netzstromunabhängige und damit kostenneutrale Stromversorgung eines Elektrofahrzeugs möglich.



Die individuelle Steuerung der Sunbraincar Wallbox erfolgt über die eigens entwickelte Stiehle-Sunbrain-App. Die Smartphone-App bietet einen detaillierten Einblick in alle Leistungsdaten der Photovoltaikanlage und angeschlossener Verbraucher, wie auch die laufenden Ladevorgänge und erlaubt bei Bedarf eine zusätzliche, unabhängige Ladung über Netzstrom.



„Durch intelligentes Laden wird das Einsparpotenzial bei der Nutzung eines Elektrofahrzeugs in Kombination mit einer Photovoltaikanlage optimal genutzt“, erklärt Friedrich Stiehle, Geschäftsführer der STIEHLE Bad Energie Heizung GmbH & Co. KG. „Wer sein Fahrzeug konsequent immer dann lädt, wenn ausreichend Solarstrom produziert wird, kann im Vergleich zu den Kosten eines vergleichbaren Benziners bis zu 70 Prozent der Kraftstoffkosten einsparen.“



In Fragen der optimalen Nutzung von Solarenergie setzt STIEHLE mit Sunbrain auch über das Thema E-Mobilität hinaus innovative Maßstäbe. Durch intelligente Speicherung und Steuerung erreicht Sunbrain eine Reduzierung der Energiekosten in Neu- und Bestandsgebäuden von bis zu 70 % und übertrifft dabei herkömmliche Solaranlagen um ein Vielfaches.

