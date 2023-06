STIEBEL ELTRON-Kleinspeicher SNU 5 Plus in BVB-Edition

Warmwasserbereiter mit Borussia-Logo

Auch wenn es für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga nicht ganz zum Titel gereicht hat: Die Fans des BVB stehen zu ihrem Verein, das haben die Minuten direkt im Anschluss des letzten Saisonspiels und die Tage danach eindrucksvoll gezeigt. Fans und Sympathisanten der schwarz-gelben Borussia, die auf der Suche nach einem neuen Kleinspeicher für das Badezimmer, die Theke im Partyraum oder die Küchenspüle sind, können ihre Verbundenheit jetzt auch auf eine etwas andere Art zeigen: Stiebel Eltron bietet seinen neuen 5-Liter-Kleinspeicher SNU 5 Plus ab sofort in einer „BVB-Edition“ an. „Die Aktion ist ein Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit dem BVB“, erklärt Pressesprecher Henning Schulz, „wir sind seit dieser Saison Premium- und Nachhaltigkeitspartner des BVB.“



Der Kleinspeicher wird direkt an der Zapfstelle installiert, notwendig ist nur der Kaltwasseranschluss. Mit seinen kompakten Maßen ist er einer der kleinsten seiner Art. Außerdem ermöglicht das Profi-Rapid-Installationssystem eine schnelle und unkomplizierte Montage. Für den Anschluss genügt eine 230V-Schutzkontaktsteckdose. Durch seine Betriebsweise garantiert der SNU Plus eine Warmwasserversorgung ohne jede Vorlaufzeit. Über den hochwertigen Drehwähler kann die gewünschte Warmwassertemperatur dabei stufenlos zwischen 35 und 85 Grad Celsius eingestellt werden.



Effizient dank Antitropf, Thermostop und Vakuum-Isolierung



In der Aufheizphase verhindert die Antitropf-Funktion die typische Tropfenbildung an der Armatur, die Thermostop-Funktion unterbindet gleichzeitig die Erhitzung der Armaturen. Unnötige Trinkwasser- und Energieverluste werden dadurch ebenso vermieden wie Kalkbildungen an Becken und Armaturen. Die Bereitschafts-Energieverluste konnten bei dem neuen Kleinspeicher noch einmal minimiert werden, unter anderem durch eine innovative Vakuum-Isolierung.