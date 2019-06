Pressemitteilung BoxID: 755032 (Stiebel Eltron GmbH & Co. KG)

Landesminister Björn Thümler besucht STIEBEL ELTRON

Beeindruckt vom Energy Campus, Produkten und Lösungen

„Die Schätzchen sind teilweise sehr gut versteckt bei uns in Niedersachsen.“ Einer dieser Schätze, die Niedersachsens Wirtschaftsminister Björn Thümler mit dieser Aussage gemeint hat, ist STIEBEL ELTRON in Holzminden. Gesagt hat er den Satz bei einem Besuch des Unternehmens im Rahmen seiner Wahlkampftour vor der Europawahl. Dabei war der Besuch des CDU-Politikers weit mehr als Wahlkampfveranstaltung: Die Beteiligten diskutierten über den Klimawandel, eine CO2-Steuer, über die Wichtigkeit wie auch die Umsetzbarkeit einer Wärmewende, über Energiepreise und Grundlagenforschung. Und natürlich punktete STIEBEL ELTRON, vertreten durch den Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft, Frank Jahns, mit seinem Schulungs- und Kommunikationszentrum Energy Campus und den hier gezeigten technischen Lösungen und Produkten. „Ich bin wirklich beeindruckt davon, was mir hier präsentiert wurde“, so der Minister, der zusammen mit lokalen Parteifreunden vor Ort war.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (