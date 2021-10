Online-Händler zielgerichtet beraten!

Onlinehändler weisen eine Vielzahl an steuerlichen und buchhalterischen Besonderheiten auf, welche die Betreuung dieser Mandanten schwierig erscheinen lässt. Auch arbeiten diese mit einer Vielzahl von speziellen Tools und Drittanbietern zusammen, die einen Teil der Buchhaltungsdaten zur Verfügung stellen. In unserem neuen Karriereprogramm erfahren Sie, wie Sie dies effizient durch Schnittstellen handhaben können. Eine Zunahme der bereits seit Jahren bestehenden Herausforderungen (Quick-Fixes etc.) ist durch das Digitalpaket zu erwarten. Eine Fokussierung oder gar Spezialisierung auf diesen Bereich ist daher sehr zu empfehlen.In dem dreitägigen Karriereprogramm „Tax Specialist E-Commerce“ der Steuer-Fachschule Dr. Endriss vermitteln erfahrene Dozenten das Know-How im Zivilrecht, in den Ertragsteuern, der Buchhaltung und der Umsatzsteuer hinsichtlich der Betreuung von Onlinehändlern, das Steuerberater:innen für die vollumfassende Betreuung dieser Berufsgruppe benötigen. Dabei berücksichtigen wir die neuesten Rechtsänderungen (u.a. Digitalpaket II) , damit die Mandanten topaktuell beraten sind. Wir beantworten häufige Praxisfragen und stellen die gängigen Tools und Schnittstellen bei den Onlinehändlern vor.