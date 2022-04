Kostenfreie Kurz-Webinare mit Highlights aus der Steuerberater-Prüfung

Wäre eine Prüfung nicht um einiges leichter wenn man vorher wüsste was drankäme?

Sicherlich! Dies gilt besonders für eine der anspruchsvollsten und schwierigsten Prüfungen Deutschlands - der Steuerberaterprüfung



Unsere Dozierenden stellen Ihnen in den nächsten Wochen die Anforderungen, den optimalen Lösungsaufbau und die beste Herangehensweise an die Thematik vor.



In einer weiteren Webinar-Reihe stellen sie Ihnen jeden der drei Prüfungstage ausführlich vor. Erhalten Sie so wichtige Hinweise für Ihr Lernverhalten.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann folgen Sie uns in den sozialen Medien und wir versorgen Sie regelmäßig mit Tipps & Tricks für Prüfung und Praxis!