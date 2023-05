Inspirieren statt führen. Denn jeder Mensch führt – zuallererst sich selbst.

Wie Sie sich selbst und andere führen

Wie sich Menschen und Organisationen ganzheitlich entwickeln – mit Körper, Geist und Seele

Wie Sie mit Liebe, Demut und Dankbarkeit sich selbst und anderen dienen

Wie Sie Be-Geisterung wecken und voller Spirit zum Wohle aller wirken

Warum Weisheit mehr zählt als Wissen

Wie Sie Reichtum im Innen entfalten, um auch im Außen Reichtum zu erlangen

Wie Sie Ihren Spirit auf allen Ebenen meistern

Pünktlich zu Pfingsten erschien das neue Buch von Dr. Thomas Doell: „SPIRIT MASTER – Der heilige Gral deiner Persönlichkeit“. Als führender Inspirator Deutschlands setzt– darauf, Menschen zu starken Persönlichkeiten zu entwickeln.In seinem neuen Buch „Sprit Master“ beschreibt er den Geist als das innerste Geheimnis der Be-Geisterung. In 38 meisterhaften Impulsen zeigt der große Inspirator, wie man sich selbst führt, um sein volles Potenzial zu entfalten und ein wahrhaft sinnvolles Leben zu führen – mit Sinn, Be-Geisterung und wahrer Inspiration.Sein Leitsatz lautet: „Inspirieren statt Führen“. „Jeder Mensch führt“, sagt Dr. Thomas Doell. „Manche führen eine Organisation, andere ein Imperium. Doch wir alle führen zuallererst uns selbst. Und.“ Als Marathonläufer weiß er: „Der Weg zum Ziel ist hart – doch jeder Schritt dahin lohnt sich.“Dr. Thomas Doell lädt Leserinnen und Leser dazu ein, ihren Spirit zu entdecken und als Mensch und Führungskraft zum Meister ihres Spirits zu wachsen. Denn Spirit berührt uns alle.Unser Spirit verleiht uns ein starkes Leben, eine starke Persönlichkeit und eine starke Führung. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für das individuelle Selbst. Der spirituelle Bezug ist Absicht, denn als Theologe weiß der Führungskräfte-Coach großer deutscher DAX-Konzerne: „Der CEO ohne Spiritualität wird heute nicht mehr gekauft.“, die Kindern und den ärmsten Menschen in Südamerika hilft, mit dem Nötigsten versorgt zu werden. „und werde persönlich dafür sorgen, dass das Geld die richtigen Menschen erreicht“, versichert der Theologe.Auf 204 Seiten gibt Thomas Doell in seinem neuen Buch „SPIRIT MASTER“ eine Vielzahl inspirierender Impulse, wie es Führungskräften gelingt, den Weg zu einem sinnerfüllten Leben zu finden: