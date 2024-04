Stage School Hamburg auf Castingtour

Stage School Hamburg GmbH

Die Stage School ist Deutschlands größte und erfolgreichste staatlich anerkannte private Bühnenfachschule für Performing Arts. Seit 40 Jahren werden hier junge Talente in einer intensiven dreijährigen Ausbildung zu Vollprofis des Showbusiness in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel gemacht. Das sechzigköpfige Dozententeam hat Künstler, wie Ralf Bauer, Lucy (No Angels), Thomas Borchert, Anna Loos, Aleksandar Jovnovic, Susan Sideropoulos (GZSZ) u.v.m. ausgebildet. Die Schule ist Bafög berechtigt.



Durch die im gesamten deutschsprachigen stattfindenden Intensiv-Workshops kann die Aufnahmeprüfung ersetzt werden.



Seit März 2016 verfügt die Stage School darüber hinaus mit dem FIRST STAGE über eine Theaterkooperation in direkter Nachbarschaft zur Schule. Damit erhalten die Schüler eine bundesweit einzigartige Praxis- und Auftrittserfahrung schon während der Ausbildung.



Unter der Leitung von Stage School Chef Dennis Schulze vermittelt die hauseigene Agentur Stage School Events nicht nur atemberaubende Show-Programme, sondern bringt auch unzählige Manager und Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen mit Coachingprogrammen auf Erfolgskurs.



www.stageschool.de

www.stageschool-events.de

