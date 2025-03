Save the date: Tag der offenen Tür an der Stage School Hamburg

Am 5. April 2025 öffnet die Stage School Hamburg von 11.00 bis 16.00 Uhr ihre Türen und lädt alle Interessierten ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. In diesem Jahr feiert die Bühnenfachschule zudem ihr 40-jähriges Jubiläum. Schulleiter Dennis Schulze möchte diese besondere Gelegenheit nutzen, um allen zu zeigen, wie das anspruchsvolle Trainings- und Ausbildungsprogramm der rund 200 Schüler-innen und Schüler aussieht. „Wir freuen uns darauf, allen bühneninteressierten Gästen und vor allem jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, unseren Schulalltag hautnah zu erleben“, sagt Schulze. „Es ist eine großartige Gelegenheit, sich über die verschiedenen Ausbildungswege zu informieren und die Leidenschaft für die Bühnenkunst zu entdecken.“Besucher haben die Möglichkeit Unterrichtseinheiten eines normalen Schultages zu besuchen und sich aktiv an offenen Workshop-Klassen in den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel zu beteiligen. Auftritte auf der hauseigenen Probebühne der 4000 qm großen Schule runden das Programm ab. „Wir möchten, dass die Besucherinnen und Besucher nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen und die kreative Atmosphäre unserer Schule spüren“, ergänzt Schulze.Darüber hinaus können in persönlichen Gesprächen mit den Lehrkräften, dem Stage School Team sowie mit den Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke gewonnen werden. „Es ist uns wichtig, dass alle Fragen beantwortet werden und jeder die Chance hat, mehr über unsere Ausbildung zu erfahren“, betont Schulze. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste zum Abschluss des Tages: Exklusiv vor Ort findet eine Tombola statt, bei der Sachpreise der Stage School Hamburg sowie Freikarten für die Showformate im nahegelegenen First Stage Theater verlost werden.