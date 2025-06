Kein Pardon – das Musical basierend auf der Filmkomödie von Hape Kerkeling

Tauchen Sie ein in die schrille und bunte Welt des Showgeschäfts! KEIN PARDON, das Musical basierend auf der legendären Filmkomödie von Hape Kerkeling, erzählt die urkomische und gleichzeitig rührende Geschichte von Peter Schlönzke, einem unscheinbaren TV-Fan, der plötzlich selbst ins Rampenlicht tritt.Peter träumt seit seiner Kindheit davon, einmal in der großen Fernsehwelt mitzumischen. Durch eine Verkettung kurioser Zufälle wird er vom unsicheren Statisten zum Star einer erfolgreichen Fernsehshow – doch der Weg dorthin ist alles andere als leicht! Zwischen chaotischen Proben, eitlen Moderatoren und exzentrischen Produzenten lernt Peter bald, dass hinter den glänzenden Kulissen der gnadenlose Alltag des Showgeschäfts lauert.Das Musical verspricht mitreißende Songs, spritzige Dialoge und eine herrlich bissige Satire auf die Welt des Fernsehens. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Lachen, Musik und Unterhaltung. Erleben Sie unser Musical-Highlight des Jahres und lassen Sie sich von der schillernden Welt des Fernsehens verzaubern – live auf der Bühne und zum ersten Mal in Hamburg!Franziska KuropkaSven NiemeyerNicolas MischkeThomas HermannsAchim Hagemann & Thomas Zaufke08. und 09. Juni 202510. Juni 202512. Juni bis 19. Juli 2025First Stage Theater, Thedestr. 15 in Hamburg-Altonaab 45,- Euro inkl. aller Gebühren und HVV