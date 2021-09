Zahnärztlicher und Mund-, Kiefer-Gesichtschirurgischer Notdienst ziehen um

montags bis freitags von 20:00 Uhr bis 8:00 Uhr

samstags, sonntags von 8:00 bis 8:00 Uhr

Am 10. September zieht auch der zahnärztliche Notdienst am Städtischen Klinikum Karlsruhe ins Gartengeschoss des neuen Betten- und Funktionsgebäudes Haus M. Patientinnen und Patienten erreichen den Notdienst von Süden kommend über den neuen Zentraleingang, von Norden kommend durch den Nordeingang in Haus M.Eine Anmeldung für den zahnärztlichen Notdienst ist nicht erforderlich, bei Unfällen aber erwünscht. Weitere Informationen finden Patienten im Internet auf:Der zahnärztliche Notdienst richtet sich an Patienten aus Karlsruhe Stadt, Bad Herrenalb, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Ettlingenweier, Karlsbad, Marxzell, Rheinstetten­-Mörsch, Malsch, Stutensee-­Blankenloch, Stutensee-Büchig, Waldbronn, Bretten, Gondelsheim, Kürnbach, Oberderdingen, Pfinztal, Sulzfeld, Walzbachtal, Weingarten, Zaisenhausen, Bruchsal-­Stadt, Bad Schönborn, Forst, Karlsdorf, Kraichtal, Kronau, Neuthard, Östringen, Ubstadt-­Weiher, Bruchsal-­Land, Dettenheim, Graben-­Neudorf, Hambrücken, Linkenheim-­Hochstetten, Oberhausen-­Rheinhausen, Philippsburg, Stutensee und Waghäusel.Für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Notfälle wie Schwellungen, Abszesse, Blutungen, Frakturen und Unfälle mit Gesichtsverletzungen gelten die oben genannten kassenzahnärztlichen Bezirke nicht. Der Notdienst steht diesen Patientinnen täglich 24 Stunden zur Verfügung.