Wenn Superman durchs Fenster winkt

Vorweihnachtliche Überraschung für die jungen Patientinnen und Patienten im Klinikum Karlsruhe: Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Werkfeuerwehr des KIT haben sich kurz vor dem Nikolaustag wieder in bunten Kostümen vom Dach des Zentrums für Kinder und Frauen abgeseilt.



Mittlerweile ist es eine feste Tradition: Bereits zum vierten Mal hat die gemeinsame Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Werkfeuerwehr des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) am Nikolaustag für leuchtende Augen in der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe gesorgt. Vom Dach seilten sich die mit fantasievollen Kostümen aus dem Badischen Staatstheater verkleideten Helferinnen und Helfer des Nikolaus aus 12 Metern Höhe an der Fassade der Kinderklinik ab.



„Die Kinder haben große Augen bekommen, als Superhelden und riesige Plüschtiere von außen an die Scheibe geklopft und gewinkt haben“, freute sich Florian Geldner, Amtsleiter der Branddirektion Karlsruhe, über die gelungene Aktion.



Im Anschluss ging der Nikolaus über die Stationen, las Geschichten vor, spielte Lieder auf der Drehorgel und verteilte Geschenke. „Der Besuch der verkleideten Höhenretter und des Nikolaus ist für die Kinder immer eine schöne Abwechslung vom Klinikalltag, gerade jetzt, wo die Feiertage näher rücken“, betonte Prof. Dr. Verena Ellerkamp, Direktorin der Klinik für Kinderchirurgie und -urologie.



Yvonne Haßler, Pflegedienstleitung im Zentrum für Kinder und Frauen ergänzt: „Im Winter können die Tage im Krankenhaus schnell trist werden. Umso wichtiger ist es, den Mädchen und Jungen abseits der eigentlichen Therapie Abwechslung zu bieten, wie wir es beispielsweise auch an Fasching tun.“



Rund um den Nikolaustag beteiligen sich bundesweit wieder verschiedene Höhenrettungs-gruppen der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk an Abseilaktionen. Bereits in den vergangenen drei Jahren hatte der Besuch der Feuerwehrleute für viel Freude und Staunen bei den Kindern in Klinikum Karlsruhe gesorgt.

