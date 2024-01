Weltkrebstag: Tag der offenen Tür gibt Überblick über Beratungsangebote und neueste Fortschritte in der Krebsbehandlung

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 500.000 Menschen an Krebs. Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH bietet Betroffenen und Angehörigen ein kostenloses Beratungsangebot und gilt als wichtige Anlaufstelle.Am 4. Februar 2024 öffnet die Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und Angehörige ihre Türen zu einem Tag der offenen Tür. In Kooperation mit dem Clinical Cancer Center (CCC) – TUMORZENTRUM Karlsruhe – am Städtischen Klinikum Karlsruhe informiert die Veranstaltung umfassend über aktuelle Behandlungsmethoden und Unterstützungsangebote. Der Tag der offenen Tür findet von 14:00 bis 17:30 Uhr in den Räumen der Psychosozialen Krebsberatungsstelle in der Kaiserstraße 160-162, 76133 Karlsruhe statt.„Interessierte sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen“, sagt Barbara Mehnert, Geschäftsbereichsleiterin Jugend & Soziales. Ein besonderes Highlight sind die Fachvorträge renommierter Experten.Dr. med. Martin Binnenhei, Ärztlicher Koordinator des CCC, wird um 15:00 Uhr über das Tumorzentrum und seine Arbeit sprechen. Prof. Dr. med. Martin Bentz, Sprecher des CCC, informiert um 16:00 Uhr zu den neuesten Fortschritten in der Krebsbehandlung.Außerdem bietet die Veranstaltung einen Überblick über vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, die es während und nach der klinischen Behandlung gibt. Fachpersonal stellt Aromatherapie, Sozialdienstleistungen, Perückenberatung sowie Kunst- und Musiktherapie vor. Auch einige Selbsthilfeorganisationen präsentieren ihre Gruppenangebote. Des Weiteren wird eine Yoga-Expertin über Yoga für Betroffene mit Fatigue – also erschöpfenden Müdigkeitserscheinungen - informieren und ein Physiotherapeut Männerbeckenbodengymnastik für Männer mit Prostatakrebs anbieten.Der Tag der offenen Tür endet um 17:00 Uhr mit einem zauberhaften Abschluss.Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 80 Einrichtungen mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.600 Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 100 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches Engagement. Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm der AWO Akademie.