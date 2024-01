Welcher Blutdrucksenker ist der richtige für mich?

Beim Treffen der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck am 31. Januar im Klinikum Karlsruhe klärt Chefarzt Prof. Dr. Martin Hausberg über Wirkungen und Nebenwirkungen der verschiedenen Klassen von blutdrucksenkenden Medikamenten auf.



Bluthochdruck ist gerade unter älteren Menschen weit verbreitet. Nicht oder falsch behandelt kann er schlimme gesundheitliche Folgen haben. Ein gesunder Lebensstil ist dabei die „beste Medizin“. Wo diese nicht ausreicht, können blutdrucksenkende Medikamente die so genannte Hypertonie effektiv bekämpfen.



Die verschiedenen Medikamentenklassen setzten an unterschiedlichen Organen an, die den Blutdruck steuern: im Gehirn, am Herz, in den Blutgefäßen oder in der Niere.



Beim Treffen der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck am 31. Januar gibt Prof. Dr. Martin Hausberg, Direktor der Medizinischen Klinik I am Städtischen Klinikum Karlsruhe einen Überblick über die gängigen Wirkungsklassen und nimmt auch die möglichen Nebenwirkungen der Medikamente in den Blick.



Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Das Treffen der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck findet am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr in der Bibliothek der Medizinischen Klinik I im zweiten Obergeschoss von Haus B des Klinikums Karlsruhe statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Vorab ist keine Anmeldung erforderlich. Interessierte sind herzlich willkommen!