Was hat die Ernährung mit Bluthochdruck zu tun?

Bei einem Informationsabend am 16. Juni im Klinikum Karlsruhe erläutert Klinikdirektor Prof. Dr. Martin Hausberg, wie sich die Ernährung auf den Blutdruck auswirken kann und was von Hypertonie Betroffene konkret tun können, um ihren Blutdruck aktiv zu senken.



Bluthochdruck ist gerade unter älteren Menschen weit verbreitet. Nicht oder falsch behandelt kann er schlimme gesundheitliche Folgen haben. Ein gesunder Lebensstil ist dabei die „beste Medizin“. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung: wenig Salz, wenig Alkohol, mehr Ballaststoffe.



Beim Treffen der Selbsthilfegruppe Bluthochdruck am 16. Juni gibt Prof. Dr. Martin Hausberg, Direktor der Medizinischen Klinik I am Städtischen Klinikum Karlsruhe, einen Überblick, welche Auswirkung die Ernährung auf den Blut(hoch)druck haben kann und wie Betroffene ihre Ernährung konkret anpassen sollten.



Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



Der Informationsabend findet am Montag, 16. Juni, um 17 Uhr in der Bibliothek der Medizinischen Klinik I im zweiten Obergeschoss von Haus B des Klinikums Karlsruhe, Moltkestraße 90, statt.



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Vorab ist keine Anmeldung erforderlich. Interessierte sind herzlich willkommen!

