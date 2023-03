Was hält ein Großklinikum am Laufen?

Am 27. April ist Girls und Boys Day. An diesem Tag bietet das Städtische Klinikum Karlsruhe Schülerinnen und Schülern wieder Einblicke in das vielfältige Berufsangebot am Klinikum.Die Mädchen lernen in den Werkstätten handwerkliche Berufe kennen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass in einem Großkrankenhaus technisch alles rund läuft. Sie erfahren etwas über die entsprechenden Ausbildungen und arbeiten selbst mit Materialien wie Holz und Metall.Die Jungen erfahren in der Berufsfachschule für Pflege alles zum spannenden Beruf als Pflegefachmann und entdecken mit dem Stethoskop, dem Blutdruckmessgerät und anderen Geräten, wie sich die Funktionen des Körpers messen lassen.Lust auf einen spannenden Tag am Klinikum Karlsruhe? Schülerinnen können sich auf girls-day.de anmelden, Schüler gehen auf boys-day.de . Wir freuen uns auf euch!