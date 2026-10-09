Von „Wenn du lachst“ bis „Paracetamol“

Wenn Kinder wegen einer Erkrankung oder einem Unfall für längere Zeit ins Krankenhaus kommen, kann das belastend sein: Familie, Freunde, der gewohnte Alltag mit Schule und Hobbies sind plötzlich weit weg.



Um Kindern während ihres Klinikaufenthalts eine Freude zu bereiten, organisiert der Verein Kinderklinikkonzerte seit 15 Jahren Überraschungskonzerte für Patientinnen und Patienten im Alter von 3 bis 17 Jahren – auf den Kinderstationen oder sogar direkt am Krankenbett.



Jetzt hat der Verein die Stars Mandy Capristo, Gregor Hägele, Luca Hänni und Kuult ans Städtische Klinikum Karlsruhe geholt, die auf insgesamt sieben Stationen der Kinderkliniken spielten. Mit strahlenden Augen verfolgten die jungen Patientinnen und Patienten die Auftritte und viele sangen die Songs textsicher mit. Im Anschluss gab es dann gemeinsame Fotos mit den Stars.



„Wir schenken Momente der Freude in einer besonders schweren Zeit für erkrankte Kinder, deren Eltern und Geschwisterkinder“, sagte Nicole John, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins. „Wir ermöglichen Kindern Teilhabe an Konzerten, die sonst aus gesundheitlichen Gründen ausgeschlossen wären.“



Der Kinderklinikkonzerte e.V. finanziert sich allein über Spenden und einen Förderverein. Am Klinikum Karlsruhe unterstützte auch die Firma Rollicar, die den kostenlosen Shuttle-Service zwischen den Standorten an der Moltkestraße und der Kaiserallee übernommen hatte. Der Förderverein für krebskranke Kinder Karlsruhe e.V. stellte die Räumlichkeiten der Räuberburg als „Zentrale“ des Organisationsteams zur Verfügung.



„Wir sind dem Verein sehr dankbar, dass er unseren Patientinnen und Patienten dieses einmalige Erlebnis ermöglich hat“, betonte Prof. Dr. Sascha Meyer, Direktor der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Und wir würden uns sehr freuen, wenn die Tour auch in einem der kommenden Jahre wieder am Klinikum Karlsruhe Station macht.“

(lifePR) (