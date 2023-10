Vom Träumen und dem Mut, eigene Ängste zu überwinden

Betroffenen Kindern und Angehörigen Mut und Hoffnung stiften, das ist Michael Wollhöwer sehr wichtig. Gemeinsam mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Karlsruhe e. V., auch bekannt als Stelzenmännchen, hat der Autor jetzt sein Mutmach-Kinderbuch „Robby“ präsentiert.Die Geschichte handelt vom kleinen Delfin Robby, der einen weiten Weg zurücklegen muss, um nach Hause zu gelangen. Auf seinem Weg begegnet er verschiedenen Meeresbewohnern wie dem Tintenfisch Tine, dem Blauwal Blue Shadow und der Wasserschildkröte Kassiopeia. Während seiner Reise wird Robby in einem Schleppnetz gefangen. In letzter Sekunde kann er entkommen, weil er seine Angst überwindet und den Sprung seines Lebens wagt.Gemeinsam mit seiner Familie reiste Wollhöwer vor zwei Jahren auf die Karibikinsel Curaçao, um seinem Sohn Robert, der am komplexen PTEN-Hamartom-Tumorsyndrom erkrankt ist, seinen womöglich letzten Wunsch zu erfüllen: eine Delfintherapie. Beim PTEN-Hamartom-Tumorsyndrom besteht ein sehr hohes lebenslanges Risiko für die Entwicklung bösartiger Tumoren. Robert ist inzwischen 14 Jahre alt und kämpft weiter gegen die unheilbare Krankheit.Diese Erfahrungen inspirierten Wollhöwer dazu, das Buch zu schreiben: „Es soll nicht nur krebskranken und chronisch kranken Kindern Mut machen, an ihre Träume zu glauben. Es soll uns alle daran erinnern, was im Leben wirklich zählt.“„Die Geschichte von Robby ist ein fesselndes Abenteuer, das kleinen Leserinnen und Lesern zeigt, dass Mut der Schlüssel zu unendlichen Möglichkeiten ist“, sagte Markus Heming, Kaufmännischer Geschäftsführer am Klinikum Karlsruhe. „Gemeinsam mit dem Förderverein sind wir mit großer Freude Gastgeber dieser inspirierenden Reise."Das Mutmach-Buch ist nicht im Handel erhältlich, sondern gegen eine Spende beim Förderverein. Die kompletten Erlöse werden dazu verwendet, Kinderhospize und Einrichtungen der Kinderpalliativ-Pflege kostenlos mit dem Buch auszustatten. „Die Rückmeldungen zu Robby waren wirklich überwältigend und haben uns darin bestärkt, den kleinen Patientinnen und Patienten dieses tolle Buch weiterhin in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen“, freute sich Thomas Wolff, 1. Vorsitzender des Fördervereins Stelzenmännchen.„Robby aus Ettlingen und die Abenteuer des kleinen Delfins auf der Reise zum Glück“ ist in der 2. Auflage beim Förderverein für krebskranke Kinder Karlsruhe e.V. erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Fördervereins www.stelzenmaennchen.de und auf Instagram @stelzenmaennchen.