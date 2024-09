Volles Haus beim Hochschultag und Markt der Möglichkeiten am Städtischen Klinikum Karlsruhe

Im Städtischen Klinikum Karlsruhe gibt es sprichwörtlich 1.000 Möglichkeiten, in der Pflege durchzustarten. Am vergangenen Dienstag konnten sich Auszubildende in der Pflege sowie examinierte Pflegekräfte ein genaues Bild von diesen beruflichen Möglichkeiten und Perspektiven machen. Zahlreiche Nachwuchs- und Fachkräfte nutzen diese Gelegenheit.



Die Veranstaltung setzte sich aus zwei Teilen zusammen. Beim Hochschultag am Vormittag lernten Interessierte das Akademisierungskonzept des Klinikums Karlsruhe kennen. Absolventen und Studierende berichteten aus der Praxis und über ihre Abschlussarbeiten. Außerdem stellten vier Hochschulen aus der Region ihre Studienangebote vor.



Beim Markt der Möglichkeiten, der bereits zum fünften Mal stattfand, präsentierten sich die einzelnen Stationen und Bereiche des Pflege- und Funktionsdienstes denjenigen Auszubildenden, die in naher Zukunft die Ausbildung abschließen werden. Unter anderem konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt vor Ort Hospitationen vereinbaren und mit den potenziellen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen.



Nach der erfolgreichen Kombination von Hochschultag und Markt der Möglichkeiten in diesem Jahr wird es auch im kommenden Jahr ein umfassendes Angebot zur Information über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im Klinikum Karlsruhe geben.

