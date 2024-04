Urologie zum Erleben und Mitmachen

Bei der Veranstaltung „Uro.live“ sind alle Interessierten herzlich eingeladen, die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten selbst kennenzulernen und ins Gespräch mit Fachleuten des Städtischen Klinikums Karlsruhe zu kommen.Mitmachstationen bieten unter anderem die Gelegenheit, moderne robotergestützte Operationstechniken am OP-Roboter DaVinci® selbst auszuprobieren, bei einer simulierten Bauchspiegelung aktiv zu werden oder die neuesten endoskopischen Verfahren der Prostata- und Harnblasenbehandlung in Hands-on-Modellen kennenzulernen.Gemeinsam mit seinem Team möchte Gastgeber und Klinikdirektor Prof. Dr. Dogu Teber die Urologie so für alle greifbar machen.Uro.live beginnt amim Veranstaltungszentrum Haus R. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan finden Sie unter: www.klinikum-karlsruhe.de/anfahrt Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.