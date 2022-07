Unterstützung für Pflegekräfte des Ad-hoc-Teams

Beschäftigte des neuen Ad-hoc-Teams am Klinikum Karlsruhe können fabrikneue E-Autos für den Arbeitsweg und zur privaten Nutzung erhalten

Mitarbeitende des Ad-hoc-Teams, dem Springerpool am Städtischen Klinikum Karlsruhe, sind ab sofort elektrisch unterwegs: Für insgesamt zehn interessierte Beschäftigte aus der Pflege stehen fabrikneue vollelektrische Opel Corsa für den Arbeitsweg und zur exklusiven privaten Nutzung zur Verfügung.



„Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir unsere Mitarbeitenden im Ad-hoc-Team unterstützten können“, betonte der kaufmännische Geschäftsführer Markus Heming bei der offiziellen Übergabe der ersten Fahrzeuge am Mittwoch. „Mit den Autos können sie ihren Arbeitsweg flexibel gestalten – unabhängig davon, wann und von wo sie ins Klinikum kommen.“



Große Aufdrucke von Mitarbeitenden auf den E-Autos machen auf die Pflege im Klinikum aufmerksam. „Unter dem Motto ‚(M)ein Klinikum – 1.000 Möglichkeiten‘ richtet sich unsere aktuelle Werbekampagne an Berufsanfänger, Wiedereinsteiger und Berufstätige, die am Klinikum beruflich neu durchstarten und von unseren individuellen Fort- und Weiterbildungsangeboten sowie unseren verschiedenen Arbeitszeitmodellen profitieren wollen“, erklärte die stellvertretende Pflegedirektorin Sandra Lehnert.



In den Ad-hoc-Teams arbeiten die Beschäftigten zu vorab definierten Zeiten an unterschiedlichen Einsatzorten und unterstützen die Stationen individuell vor Ort. „Die Kolleginnen und Kollegen sind genau dann im Einsatz, wann sie wollen, und können so Beruf und Familie besser vereinbaren,“ konkretisierte Tim Wirth, der als Pflegedienstleiter die Springerpools organisiert.



Mit diesem Argument ist auch Pflegefachkraft Christiane Hörig nach ihrer Elternzeit zum Ad-hoc-Team gestoßen. „Zunächst haben mich die Flexibilität und die Abwechslung im Ad-hoc-Team überzeugt“, sagte Hörig. „Da ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit komme, ist das E-Auto natürlich eine willkommene Ergänzung.“



Zur Mobilitätsoffensive des Klinikums gehören seit kurzem auch Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos im Parkhaus. Die Mitarbeitenden können sich außerdem über das Klinikum vergünstigt ein Fahrrad oder E-Bike leasen und sich kostenfrei Lastenräder zur privaten Nutzung ausleihen. Daneben bezuschusst das Klinikum seit einigen Jahren die ÖPNV-Monatstickets der Mitarbeitenden.