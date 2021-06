Über 5.500 Euro für Echthaarperücken, medizinische Geräte, Therapien, Spielzeug

Echthaarperücken, medizinische Geräte, Sport‐, Ergo‐ oder Musiktherapien, aber auch einfaches Spielzeug: Über eine Spende im Gesamtwert von über 5.500 Euro hat sich beim Besuch der Deutschen Post Admira Knoll, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, sehr gefreut. Die Geld‐ und Sachspende wird dringend gebraucht, um die Behandlung auf der onkologischen Abteilung (Station S24) der Kinderklinik Karlsruhe weiterhin bestmöglich gestalten zu können.



Jährlich erkranken rund 30 Kinder in Karlsruhe und Umgebung neu an Krebs. „Ihr Alter reicht von wenigen Tagen bis ins frühe Erwachsenenalter. Während ihrer Chemotherapie auf der Station können Sie keinen Besuch empfangen. Diesen Umstand versuchen wir unter anderem mit einem Spielzimmer bestmöglich aufzufangen“, erklärt Admira Knoll. Aber alleine die Kartenspiele müssten nach jedem Einsatz desinfiziert werden, sodass im Jahr rund 30 Mal Kartenspiele wie UNO neu gekauft werden müssten, weil die Karten durch die Prozedur sehr schnell kaputtgehen.



Deutsche Post Niederlassung Betrieb Karlsruhe spendet für den guten Zweck



Vor Ostern wird in der Niederlassung Betrieb Karlsruhe der Deutschen Post die Spenden‐Idee geboren: In dieser durch Corona bedingten schwierigen Zeit möchte Vito Catauro Geld für eine soziale Einrichtung sammeln und Freude s f ten. Der Ideengeber hat sofort die Unterstützung seines Abteilungsleiters „Auslieferung Paket“ Philipp Posadas. Auch der gemeinsame Vorgesetzte, Niederlassungsleiter Uwe Traub, ist begeistert und so macht die Aktion schnell in der ganzen Niederlassung die Runde. Vielerorts klingeln die aufgestellten Spendenkassen. „Ich bin selbst überwältigt, wieviel Geld wir zusammen bekommen haben. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Kolleginnen und Kollegen unserer Niederlassung bedanken“, freut sich Catauro.



Für genau 804,00 Euro hat er Spielzeug gekauft, das lange auf dem Wunschzettel von Admira Knoll stand. Neben dem Spielzeug überreichten er, Philipp Posadas und Birgit Clour am Mittwoch auch die Geldspende von 4826,44 Euro.



Autorin: Admira Knoll

