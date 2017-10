Tumordiagnostik im Fokus

Die Radiologie des Klinikums informiert über radiologische Untersuchungsund Behandlungsmöglichkeiten bei Tumorerkrankungen.



Mit dem Veranstaltungsformat "Radiologie informiert" möchte das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie am Klinikum Karlsruhe die breite Öffentlichkeit, Betroffene, ihre Angehörigen sowie interessierte Ärzte zu Gesundheitsthemen informieren.



Bei der Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. November um 16:30 Uhr, geht es um das Thema Tumordiagnostik. Im Rahmen der Veranstaltung wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten der Tumordiagnostik es gibt und wie man bei der Diagnostik vorgeht. Darüber hinaus wird das Spektrum der minimalinvasiven interventionellen Onkologie erläutert.



Die Veranstaltung findet im Hörsaal von Haus D im Städtischen Klinikum Karlsruhe in der Moltkestraße statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

