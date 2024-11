Tombola bringt fünfstelligen Eurobetrag für krebskranke Kinder am Klinikum Karlsruhe

In diesem Jahr kamen über 24.000 Euro zusammen. Das Geld fließt nun in ein besonderes Angebot, von dem die Kinder und die Eltern auf der Onkologischen Station im Klinikum Karlsruhe profitieren.



Seit mehr als 20 Jahren veranstalten die Unternehmen der Automeile Husarenlager in Karlsruhe im Herbst ihr traditionelles Oktoberfest mit einem bunten Programm. Die Erlöse der Tombola gehen dabei jedes Jahr an den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK). In diesem Jahr kamen stolze 24.407 Euro zusammen, die Vertreter der beteiligten Unternehmen jetzt im Städtischen Klinikum Karlsruhe offiziell übergeben haben.



„Der Gesamtbetrag aus den Losen geht wieder komplett an den FUoKK“, sagte Björn Brenk aus der Geschäftsleitung des Autohauses Brenk stellvertretend für die Autohäuser und Unternehmen der Automeile. „Über die Jahre sind so rund 342.000 Euro zusammengekommen.“



„Die Automeile Husarenlager ist einer unserer wichtigsten Spender und damit von großer Bedeutung für uns und die onkologische Abteilung“, betonte Admira Knoll aus dem Vorstand des FUoKK. „Die diesjährige Spendensumme wird im unser laufendes Projekt fließen: Die Finanzierung einer Psychologin für die Begleitung der Kinder, Eltern und Geschwister in der onkologischen Abteilung.“



Auf der Station S24 „Regenbogen“ werden Kinder versorgt, die schon in jungen Jahren mit Blut-, Tumor- und Krebserkrankungen zu kämpfen haben. Neben ihrer Erkrankung und den therapeutischen Nebenwirkungen stehen die Kinder und Eltern oft vor der großen Herausforderung eines langen Krankenhausaufenthalts und der ungewissen Heilungs-prognose.



„Hier kann psychologische Unterstützung im Sinne von Gesprächen, Beratung oder auch erlebnispädagogischen Angeboten eine große Hilfe sein“, erklärte Prof. Dr. Sascha Meyer, Direktor der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Ich möchte daher den beteiligten Unternehmen und natürlich dem FUoKK ganz herzlich für die fortwährende finanzielle Unterstützung danken, die uns Projekte auf der Onkologischen Station ermöglicht, die wir aus eigenen Mitteln nicht stemmen könnten.“



Am Oktoberfest der Automeile Husarenlager und an der Spendenaktion beteiligten sich dieses Jahr neben den Autohäusern Brenk, Geisser, Kuhn, Schreiber und Streit auch der Kraftfahrzeug-Überwachungsverein Dekra, der Karlsruher Personaldienstleister ProServ sowie die Online-Dienstleister Fahrzeugmarkt.online und fresh for finance. Das bunte Programm des Oktoberfests aus Musik, Gastronomie und Attraktionen wie einer Oldtimer-Ausstellung, einer Spielstraße für Kinder, einem Flohmarkt oder einem Auto-Crashtest lockt jedes Jahr rund 25.000 Besucherinnen und Besucher an. Die Tombola spielt immer einen fünfstelligen Betrag ein.

(lifePR) (