Teamgeist und soziales Engagement beflügeln

Schon zu Jahresbeginn konnten sich Admira Knoll und Gudrun Schütte über eine großzügige Spende freuen. Die Benefizradler Matthias Beyer, Rainer Haßfeld und Christian Richling überbrachten einen Scheck in Höhe von 21.000 Euro an den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK).



Tourstart 2017 war der 16. Juli. In alter Tradition und umringt von einer immer größer werdenden Fangemeinde ging es am Rathaus in Bad Schönborn Mingolsheim los. Ihre Tour führte sie in sechs Tagesetappen über Mainz, Bonn, Mönchengladbach, Mol und Antwerpen nach Brüssel. Insgesamt legte das Radler Trio rund 660 Kilometer zurück, bis es sein Ziel erreichte. Wie in den Vorjahren sammelten die Drei unterwegs unvergessliche Eindrücke und lernten viele Menschen kennen, die ihre Tour mit großem Interesse verfolgten und mit Spenden unterstützen. Besonderes Highlight war der offizielle Empfang im Europäischen Parlament in Brüssel durch den parlamentarischen Assistenten Felix Reifenberg.



Mit der 19. Tour heben die Radler die Gesamtspendensumme auf nunmehr 155.816,22 Euro an. Mit der aktuellen Spende unterstützen sie das Projekt „Telemedizinische Kooperation mit der Uniklinik Freiburg“, das den Austausch der Spezialisten bei der Behandlung krebskranker Kinder in der Region erleichtern soll. Dr. Jeannine Lacroix, Oberärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, weiß das Engagement der Radler sehr zu schätzen. „Ich sehe ja in meinem beruflichen Alltag wie wichtig die vom FUOKK finanzierten Projekte sind“, so die Medizinerin, die sich ebenso wie Admira Knoll von der FUOKK-Vorstandschaft auch für die große Spendenbereitschaft bedankte.



Das 20-jährige Jubiläum fest vor Augen feilen die drei Radler bereits an den Details der diesjährigen Jubiläumstour. Laut Christian Riechling soll es in den Süden Richtung Bozen in Südtirol gehen. Tourstart ist der 7.Juli um 8 Uhr vor dem Rathaus in Mingolsheim. Spenden können an den FUOKK e.V. Karlsruhe unter dem Stichwort „SEW-Benefizradtour 2018“ überwiesen werden, IBAN DE18 6605 0101 0109 0282 33 und BIC KARSDE66XXX.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers