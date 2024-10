Tag der Offenen Tür in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Städtischen Klinikum Karlsruhe blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die Örtlichkeiten haben sich im Verlauf des halben Jahrhunderts verändert und die Angebote haben sich mit dem medizinischen Fortschritt weiterentwickelt. Konstant bleibt, dass die Mitarbeitenden der Klinik sich tagtäglich für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einsetzen.



Unter dem Motto „Wir – für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Stadt- und Landkreis Karlsruhe“ lädt die Klinik am 12. Oktober alle Interessierten ein, den runden Geburtstag mit einem bunten Bühnen- und Mitmachprogramm gemeinsam zu feiern und die Einrichtung zu erleben.



Besucherinnen und Besucher bekommen Einblicke in die einzelnen Behandlungsangebote der Klinik und können ihre Fragen stellen. Daneben besteht die Möglichkeit, Kreativ- und Aromaangebote zu nutzen.



Die jungen Gäste können sich u.a. auf Kinderschminken und das Angebot der Mobilen Spielaktion freuen. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt.



Der Tag der offenen Tür am 12. Oktober auf dem Klinikgelände in der Südlichen Hildapromenade 7 beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Feiern Sie mit uns!



Die Haltestelle „Mühlburger Tor“ liegt nur wenige Meter vom Veranstaltungsort entfernt.

