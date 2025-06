Schluss mit der Scham – Therapiemöglichkeiten bei Inkontinenz

Vielen Menschen leiden an Inkontinenz, die aus Scham und Mangel an Informationen oft unbehandelt bleibt. Betroffen sind Frauen und Männer aller Altersgruppen. Dabei ist Inkontinenz schon lange kein Schicksal mehr, das ohne Aussicht auf Hilfe ertragen werden muss. Es gibt zahlreiche Therapiemöglichkeiten, die in vielen Fällen helfen können.Dr. Jörg Baral, Leitender Oberarzt in der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, spricht über die Behandlung von Stuhlinkontinenz.Unter dem Titel „Blasenschwäche und Harninkontinenz – Hilfe ist möglich“ thematisiert Dr. Julia Müller, Oberärztin in der Urologischen Klinik, die verschiedenen Formen der Harninkontinenz und deren Therapiemöglichkeiten.Evgeni Baev, Oberarzt in der Frauenklinik, informiert über moderne Therapien bei Senkungsbeschwerden in allen Lebensphasen der Frau, sowie über Harninkontinenz in der Schwangerschaft und im Wochenbett.Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen an die Expertin und die Experten zu stellen.Die Veranstaltung findet amim Veranstaltungszentrum Haus R des Städtischen Klinikums Karlsruhe statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Südeingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.