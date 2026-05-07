Radiologie am Klinikum Karlsruhe unter neuer Leitung

Zum 1. Mai hat Privatdozent Dr. med. Jonathan Nadjiri die Leitung des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe übernommen. Er bringt viel fachliche und wissenschaftliche Erfahrung mit. Sein Schwerpunkt ist die interventionelle Radiologie, also minimalinvasive Diagnose- und Therapieverfahren. Zudem konnte er bereits umfangreiche Managementerfahrungen als Geschäftsführender Oberarzt am TUM Klinikum Rechts der Isar in München, dem Universitätsklinikum der Technischen Universität München (TUM), sammeln. Gemeinsam mit dem Team des Instituts möchte er die diagnostische und interventionelle Radiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe als zentralen klinischen Partner weiterentwickeln.



Nadjiri hat zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen verfasst und ist darüber hinaus sehr engagiert in der studentischen Lehre und Nachwuchsförderung. Für seine innovative und exzellente Lehrtätigkeit wurde er 2021 mit dem Nachwuchspreis Lehre der TUM School of Medicine and Health ausgezeichnet.



Sein Studium der Humanmedizin begann Nadjiri 2006 an der Universität Regensburg und beendete es 2012 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im selben Jahr erlangte er seine Approbation. 2014 folgte die Promotion, daran schloss sich 2020 die Habilitation an. Nadjiri war seit 2019 als Oberarzt am TUM Universitätsklinikum Rechts der Isar in München tätig und hat dort 2022 die Stelle als Geschäftsführender Oberarzt für Interventionelle Radiologie übernommen. Zudem hat er 2023 den Master of Health Business Administration an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg abgeschlossen.



Nadjiri engagiert sich außerdem aktiv in verschiedenen Fachgesellschaften, unter anderem in der Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) sowie in der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie (DeGIR). Innerhalb der DeGIR ist er Mitglied des erweiterten Vorstands und leitet seit 2023 die Softwarelenkungsgruppe des deutschlandweiten Interventionsregisters.

(lifePR) (