Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060069

Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe, Deutschland http://www.klinikum-karlsruhe.com
Ansprechpartner:in Herr Oliver Stilz +49 721 9741137
Logo der Firma Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH

Radiologie am Klinikum Karlsruhe unter neuer Leitung

Mit dem neuen Institutsdirektor Privatdozent Dr. med. Jonathan Nadjiri setzt das Klinikum Karlsruhe gezielt auf medizinische Innovation und Nachwuchsförderung.

(lifePR) (Karlsruhe, )
Zum 1. Mai hat Privatdozent Dr. med. Jonathan Nadjiri die Leitung des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe übernommen. Er bringt viel fachliche und wissenschaftliche Erfahrung mit. Sein Schwerpunkt ist die interventionelle Radiologie, also minimalinvasive Diagnose- und Therapieverfahren. Zudem konnte er bereits umfangreiche Managementerfahrungen als Geschäftsführender Oberarzt am TUM Klinikum Rechts der Isar in München, dem Universitätsklinikum der Technischen Universität München (TUM), sammeln. Gemeinsam mit dem Team des Instituts möchte er die diagnostische und interventionelle Radiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe als zentralen klinischen Partner weiterentwickeln.

Nadjiri hat zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen verfasst und ist darüber hinaus sehr engagiert in der studentischen Lehre und Nachwuchsförderung. Für seine innovative und exzellente Lehrtätigkeit wurde er 2021 mit dem Nachwuchspreis Lehre der TUM School of Medicine and Health ausgezeichnet.

Sein Studium der Humanmedizin begann Nadjiri 2006 an der Universität Regensburg und beendete es 2012 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im selben Jahr erlangte er seine Approbation. 2014 folgte die Promotion, daran schloss sich 2020 die Habilitation an. Nadjiri war seit 2019 als Oberarzt am TUM Universitätsklinikum Rechts der Isar in München tätig und hat dort 2022 die Stelle als Geschäftsführender Oberarzt für Interventionelle Radiologie übernommen. Zudem hat er 2023 den Master of Health Business Administration an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg abgeschlossen.

Nadjiri engagiert sich außerdem aktiv in verschiedenen Fachgesellschaften, unter anderem in der Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) sowie in der Deutschen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie (DeGIR). Innerhalb der DeGIR ist er Mitglied des erweiterten Vorstands und leitet seit 2023 die Softwarelenkungsgruppe des deutschlandweiten Interventionsregisters.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.