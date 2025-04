Pflegedienst in den Psychiatrischen Kliniken am Klinikum Karlsruhe unter neuer Leitung

Die Psychiatrischen Kliniken im Städtischen Klinikum Karlsruhe decken die gesamte Bandbreite der Therapie von seelischen Erkrankungen ab, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Im Rahmen der Dualen Führung arbeitet die Pflegedienstleitung eng mit den Klinikdirektoren zusammen und verantwortet den gesamten Pflege- und Funktionsdienst in den jeweiligen Fachbereichen.Fellmann hatte 1982 in Überlingen ihr Examen zur Krankenschwester abgeschlossen und war 1992 ans Klinikum Karlsruhe gewechselt. 2016 übernahm sie die Pflegedienstleitung in den Psychiatrischen Kliniken.„Ich blicke mit Dankbarkeit auf meinen beruflichen Werdegang zurück“, sagte Fellmann bei der offiziellen Verabschiedung. „Besonders wichtig waren mir die Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die persönliche Präsenz auf den Stationen.“ Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen, im Speziellen mit dem ärztlichen Dienst und den jeweiligen Klinikdirektoren war Fellmann immer eine Herzensangelegenheit.„Die letzten Jahre in der Psychiatrie waren geprägt von einigen Neuerungen“, resümierte Fellmann. „Wir haben unser Angebot um die Stationsäquivalente Betreuung (StaeB) erweitert, das Safewards-Modell zu Konfliktbewältigung auf den Stationen eingeführt und pflegetherapeutische Gruppenangebote etabliert. Ein weiterer Aspekt war die Stärkung des selbstbewussten Handelns innerhalb der Pflege in Bezug auf die pflegerischen Regelaufgaben in der Psychiatrie.“Ihre Nachfolge als Pflegedienstleitung tritt Silke Kramer an. Kramer ist seit 2006 als Pflegefachkraft in der Psychiatrie tätig und war seit 2017 Bereichsleitung für den Akutbereich der Psychiatrie.„Ich freue mich sehr, künftig als Pflegedienstleitung für die Erwachsenenpsychiatrie und die Kinder- und Jugendpsychiatrie meine Führungserfahrung einbringen zu können“, betonte Kramer. „Besonders wichtig ist mir die Zusammenarbeit und der kollegiale Austausch mit allen Mitarbeitenden beider Kliniken.“„Wir danken Friederike Fellmann herzlich für ihren langjährigen, engagierten und hoch kompetenten Einsatz“, betonte Pflegedirektorin Elvira Schneider. „Silke Kramer wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg in ihrer neuen Position. Wir sind uns sicher, mit ihr eine ausgezeichnete Nachfolgerin mit eigenen Ideen gefunden zu haben.“