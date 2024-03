Osterbasar im Klinikum Karlsruhe

Am 13. und 14. März verkauft blut.eV wieder Ostergeschenke zugunsten der onkologischen und palliativen Patientinnen und Patienten.



Beim traditionellen Osterbasar des Fördervereins blut.eV können Besucherinnen und Besucher wieder viele handgemachte, mit Liebe erstellte Osterartikel wie Ostergestecke, Kerzen, Näharbeiten, Naturholzarbeiten sowie eine reiche Auswahl an Selbstgebackenem erwerben.



Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee und frisch gebackenen Waffeln zum Mitnehmen.



Der Basar findet am 13. März von 13 bis 17 Uhr und am 14. März von 9 bis 16 Uhr in der Magistrale von Haus M im Städtischen Klinikum Karlsruhe statt.



Mit dem Erlös des Basars unterstützt blut.eV die onkologischen und palliativen Patientinnen und Patienten des Klinikums sowie weitere Projekte des Fördervereins.

(lifePR) (