Open Air-Konzert auf dem Klinik-Campus

Musikliebhaber aufgepasst: Am 19. September spielt das Polizeimusikkorps Karlsruhe – mit rund 70 Aktiven Deutschlands größtes Polizeiorchester – wieder im Städtischen Klinikum Karlsruhe.



Getreu dem Motto „Die Mischung macht’s“ präsentieren die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Mario Ströhm ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm. Neben Instrumentalsolisten werden die Sängerin Nina Hirschler und der Sänger Toni Bergsch besondere Akzente setzen.



Der Eintritt ist frei, das Polizeimusikkops bittet um Spenden zugunsten der Kinderklinik, die dort für verschiedene Projekte eingesetzt werden.



Das Orchester wird am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr in der Grünanlage zwischen den Häusern A, B und C auf dem Klinik-Campus in der Moltkestraße 90 auftreten. Bei Regenwetter findet das Konzert leider nicht statt.

