Neuer Vorsitzender des Örtlichen Hochschulrates der DHBW Karlsruhe

Am Donnerstag, den 08.07.2021, wurde Markus Heming, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, zum neuen Vorsitzenden des Örtlichen Hochschulrates der DHBW Karlsruhe gewählt. Er übernimmt das Amt von Prof. Edgar Bohn, der dem Gremium über ein Jahrzehnt vorstand, nun aber nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Prof.in Dr.in Katja Wengler wurde als stellvertretende Vorsitzende des Gremiums bestätigt.



Der Örtliche Hochschulrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einrichtung von Studiengängen am Standort, der Ausgestaltung der spezifischen Studien- und Ausbildungspläne sowie die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Dualen Partnerunternehmen. Hier möchte Markus Heming gerne die Studiengänge aus dem Gesundheitsbereich voranbringen, aber auch die Verbindung zwischen den Fakultäten Technik und Wirtschaft stärken.



Derzeit bietet die DHBW Karlsruhe die Studiengänge Angewandte Hebammenwissenschaft, Physician Assistant/Arztassistent und Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften an. Diese sind aber noch nicht unter dem Dach einer Fakultät Gesundheitswesen gebündelt.



„Prof. Bohn war ein Vorsitzender, dessen Fußspuren Respekt erfordern“, hieß es in der Sitzung. Umso größer waren der Dank und die Glückwünsche an Markus Heming, dass er das Amt übernimmt, obwohl er gerade erst Mitglied des Örtlichen Hochschulrates geworden ist. Die Unterstützung der Vertreter*innen der Dualen Partnerunternehmen und der Mitglieder der Hochschule ist ihm gewiss – er wurde ohne Gegenstimmen gewählt.

(lifePR) (