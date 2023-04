Neue Pflegedienstleitung am Zentrum für Kinder und Frauen

Yvonne Haßler wechselt von der Universitätsklinik Mannheim ans Klinikum Karlsruhe

Zum 1. April hat Yvonne Haßler die Pflegedienstleitung im Zentrum für Kinder und Frauen am Städtischen Klinikum Karlsruhe übernommen. Sie folgt auf Sabine Murawski, die dieses Amt seit 2013 innehatte. Haßler wechselt von der Universitätsklinik Mannheim nach Karlsruhe. In Mannheim war sie seit Januar 2020 als Pflegerische Leitung des Departments Kinder – Frauen für die Bereiche Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendchirurgie, Kinderurologie, Neonatologie sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe zuständig. Des Weiteren war sie stellvertretende Pflegedirektorin.



„Mit Yvonne Haßler gewinnen wir eine engagierte und erfahrene Mitarbeiterin, die an ihrer vorherigen Wirkungsstätte bereits bewiesen hat, dass sie die pflegerische Verantwortung für eine solch große Einheit wie das Zentrum für Kinder und Frauen übernehmen kann“, freut sich Pflegedirektorin Elvira Schneider. „Wir wünschen uns von Frau Haßler zudem neue Impulse für die Weiterentwicklung der Pflege in der Pädiatrie und Gynäkologie, gerade auch im Bereich Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.“ Ein Schwerpunkt wird die Sicherstellung der Qualifikation der Absolventinnen und Absolventen der generalistischen Ausbildung sein, daneben wird die neue Pflegedienstleitung federführend mit der Umsetzung eines neuen Konzeptes zur Integration ausländischer Pflegefachkräfte in der Neonatologie betraut sein.



Haßler selbst legt großen Wert auf Kommunikation und Interaktion. „Mit ist es wichtig, den kleinen und großen Patientinnen und Patienten ebenso auf Augenhöhe zu begegnen wie allen Mitarbeitenden. Denn nur im Team werden wir die großen Herausforderungen an eine zeitgemäße Pflege meistern.“ Wichtig ist ihr dabei, privat einen Ausgleich für die anspruchsvolle Tätigkeit in der Pflege zu finden: „In meiner Freizeit höre ich gerne Musik und bin viel in der Natur unterwegs.“



Sabine Murawski wird ihre Nachfolgerin in den ersten Monaten bei der Einarbeitung unterstützen und die Übergabe des Bereichs mitgestalten. Schneider bedankt sich im Namen der gesamten Betriebsleitung herzlich bei der langjährigen Pflegedienstleitung für ihren engagierten und hoch kompetenten Einsatz im Zentrum für Kinder und Frauen, hob aber auch ihre Kollegialität und ihren Beitrag für die gesamte Pflege am Klinikum hervor. „Wir wünschen Sabine Murawski nach der Übergangsphase einen guten Start in den wohlverdienten Ruhestand und Yvonne Haßler einen guten Start in ihre neue Tätigkeit am Klinikum.“