Neue Adresse der Allgemeinen Notfallpraxis Karlsruhe

Gemeinsame Pressemitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung und des Städtischen Klinikums Karlsruhe

Die Allgemeine Notfallpraxis Karlsruhe für Erwachsene wird zum 14.12.2023 in neuen Räumlichkeiten ihren Dienst erfüllen. Innerhalb des Städtischen Klinikums Karlsruhe rücken mit dem Umzug die Zentrale Notaufnahme des Klinikums Karlsruhe, die Notfallpraxis und der Fachbereich Notfallmedizin des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) enger zusammen. Die Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis ist davon nicht betroffen.



Die neue Adresse lautet:

Allgemeine Notfallpraxis Erwachsene Karlsruhe

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Franz-Lust-Straße 29

Haus E (Zugang Haus R über den Parkplatz Franz-Lust-Straße)

76185 Karlsruhe



Öffnungszeiten:



Montag, Dienstag, Donnerstag

19.00 – 22.00 Uhr



Mittwoch

13.00 – 22.00 Uhr



Freitag

16.00 – 22.00 Uhr



Samstag, Sonntag und an Feiertagen

08.00 – 21.00 Uhr



An wen können sich Patientinnen und Patienten wenden?



Gehfähige Patienten und Patientinnen können wie gewohnt ohne telefonische Voranmeldung zur Behandlung in die Notfallpraxis Karlsruhe kommen, sofern die Beschwerden keinen Aufschub bis zum nächsten Werktag zulassen. Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, selbst in die Notfallpraxis Karlsruhe zu kommen, können über die bundesweite Rufnummer 116117 den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen.



In lebensbedrohlichen Situationen, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei starken Blutungen oder Bewusstlosigkeit heißt es, keine Zeit zu verlieren und unbedingt den Rettungsdienst unter der 112 anrufen.