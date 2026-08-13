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Nase voll – Was hilft bei Nasenpolypen?

Nasenpolypen und chronische Nasennebenhöhlenentzündung: Welche Behandlung hilft – Medikamente oder Operation?

(lifePR) (Karlsruhe, )
Am 19. August informiert Prof. Dr. Rainer Weber, Kommissarischer Leiter der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Klinikum Karlsruhe, was die Ursachen für eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung sein können und wann Medikamente oder eine Operation die bessere Option sind.

Ihre Nase ist zu, das Riechvermögen ist schlechter geworden, die Nase läuft und sie haben einen Druck im Kopf? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie unter einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung leiden. Die Hälfte der Betroffenen hat Nasenpolypen. Und deren Häufigkeit nimmt zu. Aber auch andere Erkrankungen können die Ursache sein.

Was getan werden kann, um die deutlich eingeschränkte Lebensqualität wiederzuerlangen, erklärt Prof. Rainer Weber bei der Infoveranstaltung “Xundheit“ am 19. August mit dem Titel „Die Nase voll – Operation oder Medikamente bei Nasenpolypen?“. Prof. Weber ist auch Co-Autor der neuen Leitlinie „Rhinosinusitis“ der Deutschen HNO-Gesellschaft. Er beschäftigt sich seit gut 30 Jahren intensiv mit Erkrankungen der Nase und der Nasennebenhöhlen. Prof. Weber nimmt die Interessierten mit auf eine Reise in die Nase und die Nasennebenhöhlen und erklärt die Erkrankung sowie sinnvolle Therapiemöglichkeiten:
 
  • Welche individuellen Faktoren spielen eine Rolle?
  • Wie soll eine Operation durchgeführt werden und wann ist gegebenenfalls eine erneute Operation sinnvoll?
  • Wann sind neue Medikamente, so genannte Biologika, sinnvoll?
  • Was können die Patientinnen und Patienten in ihrer Lebensführung und Ernährung unterstützend tun?
Während und nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 19. August um 16.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.

Das Forum Gesundheit ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

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