Nachfolge in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und dem Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie am Städtischen Klinikum Karlsruhe geklärt

Der Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums Karlsruhe hat zwei wichtige Personal-entscheidungen getroffen: Zum 1. September wird Prof. Dr. med. Johannes Schultz die Leitung der Hals-Nasen-Ohren-Klinik übernehmen. Bereits zum 1. Mai tritt zudem Privat-Dozent Dr. med. Jonathan Nadjiri das Amt als Direktor des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie an.



„Wir freuen uns sehr, mit diesen Personalien frühzeitig die Weichen in diesen beiden wichtigen Einrichtungen unseres Hauses gestellt zu haben“, betont die Erste Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Bettina Lisbach. „Beide bringen reichlich theoretische und praktische Erfahrung in ihren jeweiligen Fachbereichen mit und haben an ihren bisherigen beruflichen Stationen bewiesen, dass sie eine Klinik beziehungsweise ein Institut auch strategisch bestens führen können.“



Prof. Dr. Schultz wechselt vom Helios Klinikum Krefeld, wo er aktuell als Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde tätig ist, nach Karlsruhe. Seine Schwerpunkte sind die komplexe Tumorchirurgie sowie mikrochirurgische Eingriffe. Außerdem macht er sich für Digitalisierung, Prozessinnovation und Nachwuchsförderung stark. Prof. Schultz war bereits in 2016 und 2017 Geschäftsführender Oberarzt in der HNO-Klinik am Klinikum Karlsruhe.



PD Dr. Nadjiri ist aktuell Geschäftsführender Oberarzt der Sektion Interventionelle Radiologie am TUM Klinikum Rechts der Isar in München. Er verfügt über langjährige fachliche Erfahrung mit Schwerpunkt in der interventionellen Radiologie. In seiner Funktion als Geschäftsführender Oberarzt hat er zusätzlich umfassende Managementerfahrung gesammelt, etwa in der Führung von Mitarbeitenden, Prozessoptimierung und Budgetsteuerung.



„Mit Prof. Dr. Schultz und PD Dr. Nadjiri haben wir herausragende Persönlichkeiten für die beiden Direktorenstellen gewinnen können“, erklären die beiden Geschäftsführer, Markus Heming und Prof. Dr. Dr. Martin Holderried. „Wir sind uns sicher, dass sie die Behandlungs-qualität am Klinikum Karlsruhe weiter verbessern werden und zugleich mit einem modernen Führungsstil bestehende und potenzielle Mitarbeitende überzeugen.“



Prof. Dr. Schultz übernimmt die Leitung der Klinik von Prof. Dr. Werner Heppt, der nach 30 Jahren als Direktor der HNO-Klinik in den verdienten Ruhestand gehen wird. PD Dr. Nadjiri folgt auf Prof. Dr. Peter Reimer, der das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie seit 1999 leitet und nun ebenfalls in den verdienten Ruhestand gehen wird.



Im Rahmen der Sitzung dankte der gesamte Aufsichtsrat Prof. Dr. Heppt und Prof. Dr. Reimer herzlich für die langjährige Leitung und ihr großes Engagement in ihren Fachbereichen und wünschte Prof. Dr. Schultz und PD Dr. Nadjiri viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. Die Geschäftsführung schließt sich diesem Dank und den guten Wünschen ausdrücklich an.

