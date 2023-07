Nach dem Abitur an den Operationstisch

Mit seinen rund 100 Milliarden Nervenzellen ist das menschliche Gehirn die Schaltzentrale unseres Körpers. Es steuert alle Körperfunktionen, ermöglicht das Denken und Erinnern und sorgt außerdem dafür, dass der Mensch Emotionen empfindet. Mit seinem Projekt „Brain Day – Gehirnchirurg für einen Tag“ hat Prof. Dr. Uwe Spetzger, Direktor der Neurochirurgischen Klinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe, eine bislang einzigartige Gelegenheit für Nichtmedizinerinnen und -mediziner geschaffen, um den Tagesablauf eines Gehirnchirurgen kennenzulernen. Im Rahmen des „Brain Day School“ konnten jetzt auch Abiturientinnen und Abiturienten aus Karlsruhe dem OP-Team im Klinikum bei der Arbeit über die Schulter schauen.„Ziel des Projekts ist es, die hochkomplexe Tätigkeit der Neurochirurgen greifbar zu machen und interessierte Menschen so nah wie möglich an das Geschehen im OP heranzulassen“, erklärt Chefarzt Spetzger. „Seit Mai haben wir bereits einige erfolgreiche Brain Days erlebt, bei denen unter anderem Stars wie Sebastian Vettel oder die Jahrgangsbesten des Karlsruher Institut für Technologie in die blaue Operationsbekleidung geschlüpft sind.“ Jetzt konnten die Absolventinnen und Absolventen, die damit für ihr besonderes schulisches Engagement gewürdigt wurden, einen spannenden Tag in der Neurochirurgischen Klinik erleben und einzigartige Einblicke in das menschliche Gehirn bekommen.Zunächst verfolgten die Gäste im Operationssaal live drei Gehirn- und Wirbelsäuleneingriffe. Nach den OPs ging es zur Nachbesprechung, bei der die Abiturientinnen und Abiturienten mit den Operateuren diskutierten und ihre Fragen stellten. Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler bei einer Operationssimulation an realistischen Silikonmodellen ihre mikrochirurgischen Fähigkeiten mit dem OP-Besteck testen.„Der Besuch im OP war wirklich etwas Einmaliges“, freut sich Marlene Lindörfer, Abiturientin des Goethe-Gymnasiums. „Ich konnte ganz nah bei den Operationen dabei sein und habe gesehen, dass es dabei wirklich auf jeden Millimeter ankommt.“ Fasziniert hat Lindörfer die Ruhe, die das ganze Team ausstrahlt. „Jeder Handgriff sitzt, wie in einem Orchester.“Für die kommenden Monate hat Klinikdirektor Spetzger weitere Brain Days geplant, bei denen immer wieder Prominente die Rolle des Gehirnchirurgen übernehmen. Daneben werden Plätze für die Events im OP-Saal verlost. Interessierte können sich auf https://gehirnchirurg1tag.de/#kontakt mit einem kleinen Motivationsschreiben bewerben.