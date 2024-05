Musik unter freiem Himmel

Das Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V. spielt am 6. Juni um 18 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Karlsruhe.



Am Donnerstag, den 6. Juni gibt des Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V. sein drittes Open-Air-Konzert im Klinikum Karlsruhe. Ab 18 Uhr präsentieren die jungen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Thomas Paha ein vielseitiges Programm im historischen Gebäudeensemble des Klinikums.



Bereits 1883 gegründet, zählt das Jugendorchester Stadt Karlsruhe e.V. zu den ältesten Jugendblasorchestern Deutschlands. Die Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 12 und 25 Jahren stellen ihr musikalisches Niveau und breites Repertoire, von Beethoven bis hin zu Pop- und Filmmusik, bei zahlreichen Konzerten im In- und Ausland unter Beweis.



Wir laden alle Musikfreunde herzlich ein einem sommerlichen Konzertabend zwischen den Häusern A, B und C des Klinikums Karlsruhe ein! Der Eintritt ist frei, jedoch freuen wir uns über Spenden zugunsten unserer Kinderklinik.



Bei schlechtem Wetter wird das Konzert verschoben.

(lifePR) (