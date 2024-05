Mit Faschingsmusik Gutes tun

Die Partyband Tobbmaster Fitsch & the fabulous Fernando Horns ist auf Faschingsveranstaltungen eine Institution: Allein in der Saison 2023/24 haben die zehn Musikerinnen und Musiker um Matthias Knebel rund 25 Auftritte hingelegt. Bereits seit sieben Jahren spendet die Band ihre komplette Gage an Institutionen, die für kranke oder behinderte Kinder da sind. Die Einnahmen dieser Faschingssaison gingen nun an den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK).„Im vergangenen Sommer kam unserem Saxophonisten die Idee, die Gage dieses Jahr an den FUoKK zu spenden und zur gleichen Zeit erreichte uns dieser Vorschlag auch über die Sozialen Medien“, erklärte Knebel bei der Spendenübergabe im Städtischen Klinikum Karlsruhe. „Rainer Scharinger, der über sein Benefiz-Projekt eng mit dem FUoKK zusammenarbeitet, hat uns dann den Kontakt hergestellt.“Die eigentlichen Spender sind Karnevalsvereine zwischen Ludwigshafen und Baden-Baden, bei deren Inthronisationen oder Prunksitzungen Tobbmaster Fitsch & the fabulous Fernando Horns musikalisch einheizen. Dazu kommen private Geldgeber, die die Aktionen teilweise schon mehrmals unterstützt haben. In dieser Saison hat Dr. Klaus Hensmann aus Waghäusel die Spendensumme um rund 500 Euro auf 10.000 Euro aufgerundet.Diese Summe soll nun in das aktuelle Projekt des FUoKK für die onkologische Kinderstation S24 fließen: Die Finanzierung einer Teilzeitstelle für psychologische Unterstützung der Kinder, Eltern und Geschwister. „Niemand, der so eine Situation nicht schon selbst erleben musste, kann sich vorstellen, wieviel Kraft es die Kinder aber auch ihre Eltern und Geschwister kostet, gegen den Krebs zu kämpfen“, erklärte Admira Knoll aus dem Vorstand des FUoKK. „Wir wollen jemanden finden, der unseren Kindern und Eltern Mut macht, ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse und Sorgen hat, sie unterstützt bei den kleinen und großen Schritten, ihnen Wege aufzeigt, mit Rückschlägen umzugehen, und bei all dem Schmerz und den Sorgen die Hoffnung und das bunte, vielfältige Leben mit unseren kleinen Patienten feiert.“Der FUoKK und die Verantwortlichen der Onkologischen Kinderstation S24 freuen sich über weitere Spenden. Mehr Informationen finden sich auf https://www.fuokk.de/spendenuebergabe/gepante-stelle-fuer-psychologische-unterstuetzung-der-kinder-eltern-und-geschwister.html