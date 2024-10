Miguel macht seine Eltern glücklich – Schon mehr als 2.000 Geburten am Klinikum Karlsruhe

Am Samstag war es so weit: Der kleine Miguel ist auf die Welt gekommen. Er ist wohlauf und seine Eltern sind mächtig stolz. Miguels Geburt war bereits die 2001. im Städtischen Klinikum Karlsruhe in diesem Jahr. Sie ist auch deshalb ganz besonders, weil Miguels Eltern dort selbst beide als Ärzte tätig sind – seine Mutter sogar in der Frauenklinik.Die Frauenklink des Klinikums Karlsruhe ist für Karlsruhe und die Region von besonderer Bedeutung. Seit 2003 ist sie mit der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie unter einem Dach als Perinatalzentrums Level 1 und damit der höchsten Versorgungsstufe vereint. Jährlich betreuen die Teams deutlich über 2.500 Geburten, darunter auch viele Mehrlingsschwangerschaften, (Risiko-)Schwangerschaften und Frühgeburten.Als Perinatalzentrum biete die Geburtshilfe am Städtischen Klinikum Karlsruhe maximale Sicherheit in Kombination mit familienfreundlicher Geburtshilfe in entspannter Atmosphäre.Damit werdende Eltern einen Überblick über die Entbindung und die Zeit rund um die Geburt, speziell zum Kreißsaal, zur Wochenstation und zum Perinatalzentrum bekommen können, bietet die Frauenklinik neben Informationsabende für Schwangere ab sofort auch eine virtuelle Führung durch den Kreißsaal an. Im Internet können sich alle Interessierten einen Eindruck von den modernen Räumlichkeiten der Geburtshilfe im Klinikum Karlsruhe verschaffen.