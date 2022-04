Pflegefachkräfte sind bundesweit gesucht – auch am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Beinahe so zahlreich wie die offenen Stellen sind die Werbekampagnen, mit denen Kliniken und Pflegeheime versuchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.Das Klinikum Karlsruhe geht jetzt einen neuen Weg: Statt flotte leerer Wortspiele und Heldenrhetorik kommen die Beschäftigten der Pflege selbst zu Wort und beschreiben als Botschafterinnen und Botschafter, welche Möglichkeiten das Klinikum professionell Pflegenden bietet. So steht die Kampagne unter dem Leitsatz „(M)ein Klinikum – 1.000 Möglichkeiten“ und richtet sich an Berufsanfänger, Wiedereinsteiger, Mitarbeitende und Fachkräfte, die beim größten Krankenhaus der Region durchstarten wollen.„Die zitierten 1.000 Möglichkeiten beziehen sich zum einen auf das breite medizinische Spektrum und das große Angebot an individuellen Fort- und Weiterbildungsangeboten am Klinikum“, erklärt Pflegedirektorin Elvira Schneider. „Zum anderen wollen wir damit auf die vielen verschiedenen Arbeitszeitmodelle hinweisen, die den Einstieg ins Klinikum für neue Kolleginnen und Kollegen interessant machen.“ Eines dieser Modelle ist das Ad-hoc-Team. In diesem Springerpool arbeiten Pflegekräfte zu selbst gewählten Zeiten an unterschiedlichen Einsatzorten.Fixpunkt der Kampagne ist die Landingpage www.könntedeinteamsein.de , auf der sich interessierte Fachkräfte über die 1.000 Möglichkeiten im Klinikum informieren und mit wenigen Mausklicks schnell und einfach bewerben können. Flankiert wird die Landingpage von einem breitgefächerten Auftritt in der Öffentlichkeit. „Das Klinikum ist seit Beginn der Kampagne auf Großplakaten, Citylights und Videoscreens in und um Karlsruhe präsent“, zählt Schneider auf. „Daneben hat der Radiosender ‚Die neue Welle‘ Interviews geführt mit unseren Pflegebotschaftern, die auch auf der Landingpage für die Möglichkeiten im Klinikum Pate stehen.“Dazu gehört auch Dirk Hilgendorf, Stationsleiter der Psychosomatik-Station und der Tagesklinik in der Kinder-und Jugendpsychiatrie. „Als ich im vergangenen Herbst gefragt wurde, ob ich mich als Botschafter an der Pflegekampagne des Klinikums beteiligen möchte, habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich finde es klasse, dass wir selbst Teil der Kampagne sind und es ist ja wirklich so, dass uns das Klinikum viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zur Ausgestaltung der Dienstzeiten bietet.“Bereits seit der Ausbildung ist Lea Stefen Teil des Pflegeteams am Klinikum. „Ich habe direkt in der Zentralanästhesie angefangen und als Berufseinsteigerin die Möglichkeit bekommen, diesen großen Sprung zu schaffen. Die Anästhesie- und Intensiv-Fachweiterbildung wird am Haus angeboten. Sie ist für mich das nächste berufliche Ziel.“Beide sind als Botschafter aus der Pflege Dreh und Angelpunkt der Kampagne „(M)ein Klinikum – 1.000 Möglichkeiten“. Ziel war es, durchgängig mit dem eigenen Personal und dem, wofür es einsteht, für das Klinikum zu werben. „Die Kampagne soll in jeder Hinsicht authentisch sein“, hebt Pflegedirektorin Schneider hervor.