Leon ist gesund und munter

Um genau 18:27 Uhr hat der kleine Leon am Montag das Licht der Welt erblickt. Seine Geburt ist bereits die 1.000. in diesem Jahr im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Leon kam per Kaiserschnitt mit einem Geburtsgewicht vom 4.200 Gramm auf die Welt und ist 53 cm groß.



Leon und seiner Mutter Cornelia Gerome geht es sehr gut, sie werden zur Beobachtung noch ein paar Tage in der Klinik verbringen. Prof. Andreas Müller, Direktor der Frauenklinik, beglückwünschte die jungen Mutter und überreichte einen Blumenstrauß.



In den vergangenen Jahren hat sich die 1.000. Geburt im Klinikum immer weiter nach vorne verschoben, weil sich viele Eltern für eine Geburt im Klinikum entscheiden. Da unter den Geburten auch Zwillingspärchen waren, sind dieses Jahr bereits mehr als 1.000 Babys im Klinikum geboren worden.

