Lebenslanges Lernen im Fokus: Sylvia Keller übernimmt Leitung des BildungsCampus am Klinikum Karlsruhe

Seit 1. Juli leitet Sylvia Keller den hauseigenen BildungsCampus am Städtischen Klinikum Karlsruhe. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, betonte Keller beim offiziellen Amtsantritt. „Mit unserem BildungsCampus können wir allen Mitarbeitenden, Auszubildenden und Fachkräften das passende Angebot für ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung machen.“Gerade mit Blick auf die wachsenden Anforderungen an Berufe im Gesundheitswesen ist ein nachhaltiges Bildungsangebot ein wichtiger Faktor. „Hierzu zähle ich die kontinuierliche Entwicklung und Integration neuer Lehrmethoden sowie moderner Technologien – insbesondere im Rahmen der Digitalisierung, um die Ausbildung effizienter, praxisnaher und zukunftsorientierter zu gestalten“, ergänzte Keller.Auch die Positionierung des Klinikums Karlsruhe als attraktiven Lern- und Arbeitsort hat oberste Priorität, denn sie ist einer der wichtigsten Faktoren, um Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu binden. „Dabei spielt für uns die Förderung einer Kultur des lebenslangen Lernens eine zentrale Rolle, um die Fachkräfte kontinuierlich weiterzubilden, motiviert zu halten und die Qualität der Versorgung nachhaltig zu verbessern“, sagte Keller.Pflegedirektorin Elvira Schneider, in deren Verantwortungsbereich die Einrichtung fällt, ist überzeugt, dass die neue Leitung die Weiterentwicklung des Bildungscampus erfolgreich umsetzen wird. „Wir haben mit Sylvia Keller eine hervorragende Besetzung. Sie kennt das Haus durch ihre langjährige Tätigkeit als stellvertretende Pflegedienstleitung, bringt daher auch viel Fachwissen im Pflege- und Funktionsdienst mit und zeigt mit ihrer eigenen Vita, welche Rolle Fort- und Weiterbildung in der beruflichen Karriere spielen kann.“Keller hatte 1991 ihre Ausbildung zur Krankenschwester an der Krankenpflegeschule des Universitätsklinikums Heidelberg abgeschlossen. Dort übte sie verschiedene Funktionen aus, zuletzt war sie Assistentin der Pflegedienstleitung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Seit 2017 war Keller am Klinikum Karlsruhe stellvertretende Pflegedienstleitung im Zentrum für Kinder und Frauen und verantwortete die Zentrale Praxisanleitung. 2022 schloss sie zusätzlich den Bachelor of Arts (B.A.) im Bereich Social Management mit der Vertiefungsrichtung Healthcare Services an der Steinbeis-Hochschule Berlin ab. Neben diversen Fortbildungen hat Frau Keller sich auch in Systemischem Coaching und Teamentwicklung qualifiziert.Der BildungsCampus am Klinikum Karlsruhe bietet Auszubildenden und Mitarbeitenden des Klinikums Karlsruhe, aber auch Berufstätigen anderer Gesundheitseinrichtungen vielfältige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in jeder Phase ihres individuellen Bildungslebenslaufs an, die konsequent an Ihre Lebenswirklichkeit angepasst sind. Auf https://www.klinikum-karlsruhe.de/beruf-karriere/bildungscampus finden sich weitere Informationen.