Krebspräventionstage: Wie Sie Krebs vorbeugen können
Expertinnen und Experten des Klinikums Karlsruhe informieren über Vorsorge, Lebensstil und moderne Früherkennung
Jedes Jahr erkranken in Deutschland gut 500.000 Menschen neu an Krebs. Die Therapie-möglichkeiten sind dabei in den vergangenen Jahren stetig besser geworden. Damit es aber gar nicht erst zu einer Krebserkrankung kommt, raten Fachleute zu einem möglichst gesunden Lebensstil und zur Früherkennung.
Bei den ersten Krebspräventionstagen am Städtischen Klinikum Karlsruhe erklären die Expertinnen und Experten des Clinical Cancer Centers – Tumorzentrum Karlsruhe (CCC) daher auf verständliche Weise die Entstehung von Krebs, gehen auf Risikofaktoren ein und zeigen, warum Früherkennung Leben rettet.
Besonders im Fokus steht der Einfluss von Ernährung, Bewegung und Alkohol- bzw. Nikotinkonsum auf die Gesundheit. Weitere Schwerpunkte sind UV-Schutz und die Vorsorge wichtiger Tumorarten.
Rund um die Vorträge ist es möglich, mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Krebspräventionstage finden am Mittwoch, 23. und Dienstag, 29. September jeweils von 16 bis 18:15 Uhr im Veranstaltungszentrum Haus R statt. Dieses erreichen Sie über den Zentraleingang Haus M, den Nordeingang von Haus M sowie den Eingang von Haus R am Parkplatz in der Franz-Lust-Straße. Hier finden Sie weitere Informationen zu Anfahrt, Parken und einen Lageplan.
Hier geht es zum Programm.