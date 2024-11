Klinikum Karlsruhe verbessert Service für Patienten in der Zentralen Notaufnahme

„Gerade in Notfällen kann die Ungewissheit über die Dauer von Wartezeiten für Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen sehr belastend sein. Mit der neuen Online-Anzeige möchten wir für mehr Klarheit und Sicherheit sorgen“, erklärt Dr. Björn Bergau, Leiter des ZiAN. „Unser Ziel ist es, die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu informieren und so die Zeit bis zur Behandlung angenehmer und transparenter zu gestalten.“ Die durchschnittlichen Warte- und Behandlungszeiten werden in Echtzeit angezeigt und zehnminütig aktualisiert, sodass stets die aktuellen Informationen zur Auslastung der ZNA eingesehen werden können. Mit der neuen Online-Funktion und den Monitoren möchte das Klinikum Karlsruhe nicht nur den Service für Patientinnen und Patienten verbessern, sondern auch dazu beitragen, den Informationsfluss zu verbessern um damit Personal zu entlasten, indem weniger Nachfragen zu den Wartezeiten gestellt werden.Die ZNA ist der gemeinsame interdisziplinäre Behandlungsbereich für die chirurgischen, internistischen und neurologischen Fachdisziplinen des Klinikums Karlsruhe zur Erstbehandlung von Notfällen im Erwachsenenbereich. In modernen Räumlichkeiten werden hier jedes Jahr über 63.000 Patientinnen und Patienten behandelt, Tendenz steigend. Derzeit wird die ZNA umfassend umgebaut und erweitert, um der steigenden Zahl an Patientinnen und Patienten gerecht zu werden.Neben der Wartezeit-Anzeige plant das Klinikum Karlsruhe weitere digitale Angebote, um den Kontakt und die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten zu erleichtern. Die Einführung dieser neuen Funktionen ist Teil einer umfassenden Digitalisierungsstrategie.Die Wartezeiten können ab sofort online unter https://www.klinikum-karlsruhe.de oder www.klinikum-karlsruhe.de/einrichtungen/notaufnahmen/zentral abgerufen werden.