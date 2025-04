Klinikum Karlsruhe stellt Weichen für die Zukunft: Professor Martin Holderried wird neuer Medizinischer Geschäftsführer

Professor Dr. Dr. Martin Holderried übernimmt ab Herbst die Position als Medizinischer Geschäftsführer. Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Markus Heming will er die medizinische Versorgung für die Patientinnen und Patienten weiterentwickeln und das Klinikum Karlsruhe bestmöglich für die Zukunft rüsten.



Nach einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren, das von einer Bewertungskommission und einer Personalberatung begleitet wurde, hat der Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums Karlsruhe in seiner jüngsten Sitzung einen neuen Medizinischen Geschäftsführer bestellt: Professor Dr. Dr. Martin Holderried bildet ab dem 1. Oktober 2025 das Führungsduo mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Markus Heming.



Mit seiner Entscheidung unterstreicht der Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung des Klinikums Karlsruhe, das sich aktuell in einer bedeutenden Entwicklungsphase befindet. „Mit Professor Martin Holderried haben wir einen erfahrenen Mediziner und Klinikmanager gewonnen, der medizinisches Wissen mit wirtschaftlichem Verständnis und einer umfassenden digitalen Expertise verbindet. Wir freuen uns, dass er unser Haus zukunftsorientiert mitgestalten wird“, so Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Bettina Lisbach.



Besondere Expertise im Bereich Digitalisierung



Professor Holderried bringt umfassende Erfahrung in der medizinischen Leitung und der strategischen Positionierung eines Krankenhauses der Maximalversorgung mit. Derzeit ist der 48-Jährige Geschäftsführer des Zentralbereichs Medizin am Universitätsklinikum Tübingen (UKT) und zuständig für Struktur-, Prozess- und Qualitätsmanagement. Als Chief Medical Information Officer (CMIO) am UKT verantwortet Professor Holderried außerdem maßgeblich die Digitalisierung der Krankenversorgung sowie den effizienten Einsatz digitaler Anwendungen. In seinen Positionen hat er wesentlich zur Weiterentwicklung des Universitätsklinikums beigetragen. Zudem begleitet Professor Holderried seit Beginn den Aufbau der landesweiten MEDI:CUS-Gesundheitscloud in Baden-Württemberg und ist Sprecher aller dazugehörigen Arbeitsgruppen.



Darüber hinaus engagiert sich Professor Holderried seit Jahren in Forschung und Lehre – insbesondere in den Bereichen Medizin, Medizinmanagement und Digitalisierung. Er habilitierte im Fachgebiet Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und ist seit 2021 Honorarprofessor am Institut für Health Care & Public Management an der Universität Hohenheim.



Der gebürtige Baden-Württemberger studierte Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, dem Baylor College of Medicine (Houston, Texas, USA) der Harvard Medical School (Boston, Massachusetts, USA) sowie der University of Cape Town (Kapstadt, Südafrika), hat einen Master of Science in Healthcare Management und ist seit 2009 Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Professor Holderried promovierte im medizinischen und im betriebswirtschaftlichen Bereich.



Holderried: „Bestmögliche Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten nachhaltig auf Spitzenniveau stärken“



„Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Bereichen des Städtischen Klinikums Karlsruhe“, betont Professor Martin Holderried. „Gemeinsam werden wir das Klinikum als leistungsfähigen und innovativen Maximalversorger weiterentwickeln – und so auch künftig die bestmögliche Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten gewährleisten – mit modernster Medizin und starken interdisziplinären Strukturen.“



Auch der Kaufmännische Geschäftsführer Markus Heming blickt positiv auf die künftige Zusammenarbeit: „Das Klinikum steht vor großen Veränderungen – nicht zuletzt im Hinblick auf die Umsetzung der Krankenhausreform. Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen mit Professor Holderried anzugehen und unser Klinikum bestmöglich als Maximalversorger für Karlsruhe und Umgebung weiterzuentwickeln.“



Mit dem neuen Führungsduo ist das Klinikum Karlsruhe hervorragend aufgestellt, um seine Rolle als medizinisches Kompetenzzentrum der Region weiter zu stärken.

