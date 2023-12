Klinikum Karlsruhe lädt ein zum 4. Markt der Möglichkeiten

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, ist es wieder so weit: Beim „Markt der Möglichkeiten“ können Auszubildende, die bald in den Beruf starten, die verschiedenen Stationen und Bereiche im Pflege- und Funktionsdienst am Klinikum Karlsruhe kennenlernen und sich in persönlichen Gesprächen über eine Vielzahl an Einsatzgebieten informieren.



„(M)ein Klinikum – 1000 Möglichkeiten“ – mit diesem Slogan wirbt das Städtische Klinikum Karlsruhe um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Leben gefüllt wird das Motto einmal mehr durch den „Markt der Möglichkeiten“, der am Donnerstag, dem 11. Januar stattfindet.



Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren sich die Stationen und Bereiche des Pflege- und Funktionsdienstes den Auszubildenden, die in naher Zukunft die Ausbildung abschließen werden. „Konzentriert und kompakt können sich die angehenden Pflegefachkräfte bei unserem Markt über die zahlreichen Möglichkeiten, die sich ihnen im Klinikum bieten, informieren“, sagt Pflegedirektorin Elvira Schneider, denn: „Unsere Mitarbeitenden stellen die Stationen- und Bereiche praxisnah und mit viel Engagement an individuell gestalteten Ständen vor.“



Wie schon im vergangenen Herbst sind auch dieses Mal Auszubildende herzlich eingeladen, die außerhalb des Klinikums einen Pflegeberuf erlernen und sich über die Möglichkeiten und Karrierewege beim Maximalversorgunghaus der Region erkundigen möchten. „Wir freuen uns über alle künftigen Kolleginnen und Kollegen, die diese Gelegenheit zum Austausch mit unseren Pflegeprofis vor Ort nutzen wollen“, betont Schneider.



Der erste Markt der Möglichkeiten des Jahres 2024 findet am 11. Januar zwischen 14 und 16:30 Uhr im Erdgeschoss von Haus M statt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.