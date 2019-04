Pressemitteilung BoxID: 746905 (Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH)

Kinderklinik des Städtischen Klinikums versorgt Schülerinnen und Schüler nach Freisetzung eines Reizstoffes

Heute Vormittag gegen 11 Uhr ging in der Kinderklinik des Städtischen Klinikums Karlsruhe die Meldung eines Massenanfalls von ca. 15 bis 20 Verletzen nach Freisetzung eines Reizstoffes ein. Etwa eine Stunde später wurden insgesamt 21 leichtverletzte Schülerinnen und Schüler durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik verbracht und dort versorgt. Die Schülerinnen und Schüler wurden von zwei Lehrkräften begleitet und klagten hauptsächlich über Kreislauf- und Atembeschwerden. Aus Sicherheitsgründen wurden fünf der Schülerinnen und Schüler zur vorsorglichen Überwachung stationär im Klinikum aufgenommen. Dank des sofortigen besonnenen Einsatzes eines umfassenden Teams an Ärzten und Pflegekräften und der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnten die Schüler umgehend versorgt werden und können größtenteils in Kürze nach Hause entlassen werden.



Die Eltern der Schüler wurden durch die Lehrkräfte über den Vorfall informiert beziehungsweise hatten bereits aus den Sozialen Medien von dem Vorfall erfahren.

