Jugendorchester der Stadt Karlsruhe spielt Open-Air im Klinikum Karlsruhe

Am 22. Juni findet das dritte Benefizkonzert zugunsten der Kinderklinik statt.

Nach einer langen pandemiebedingten Pause ist es endlich wieder soweit: Am Donnerstag, den 22. Juni um 18.00 Uhr, laden das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Jugendorchester Stadt Karlsruhe zum Open-Air-Konzert am historischen Gebäudeensemble zwischen den Häusern A, B und C in der Moltkestraße 90 ein.



Die jungen Musikerinnen und Musiker präsentieren unter der Leitung von Thomas Paha bereits zum dritten Mal ihr vielseitiges, anspruchsvolles Programm mit Highlights der symphonischen Blasmusik, klassischen Musik und der gehobenen Unterhaltungsmusik.



Wir laden unsere Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher, unsere Mitarbeitenden sowie alle Musikfreunde herzlich ein. Der Eintritt ist frei.



Spenden kommen der Kinderklinik zugute. Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert aus.